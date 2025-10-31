Associated Press.
Според последните данни, в резултат на стихията са загинали 19 души в Ямайка и 30 в Хаити. При това спасителите и в двете страни не изключват, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като спасителните операции все още не са приключили.
Според данни на агенция EFE, още 18 души в Хаити се считат за изчезнали, а няколко хиляди души все още се намират във временни жилища, тъй като са били евакуирани от домовете си в южната и югоизточната част на страната.
Министерството на енергетиката на Ямайка съобщи, че около 500 хиляди души все още са без електроенергия и има проблеми с телефонната връзка. Ураганът нанесе значителни щети на инфраструктурата на страната.
Спасителите в Куба също продължават да ликвидират последиците от стихията, като за жертви там не се съобщава. Много райони са наводнени, има повреди по къщи и други сгради. Общо в източната част на Куба са евакуирани над 730 хиляди души.
В момента "Мелиса" е класифицирана във втора категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън, като максималната скорост на устойчивия вятър е около 165 км/ч. Епицентърът на урагана се намира на 420 км западно от Бермудските острови.
Почти 50 души станаха жертви на урагана "Мелиса" в страните от Карибския басейн
