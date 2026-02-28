Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Хосеин Керманпур, говорител на министерството на здравеопазването на Иран, съобщава в социалната мрежа X, че 60 деца са загинали след израелските удари по начално девическо училище иранския град Минаб.

Той добавя, че още 80 са ранени, а под развалините има неизвестен брой деца.

Иранският външен министър Абас Арагчи добави в съобщение, че "тези престъпления срещу иранския народ няма да останат без отговор“.