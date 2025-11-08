Сподели close
По време на разследването на експозицията в джамия, намираща се в Джакарта, индонезийската полиция е открила прахово вещество, за което се подозира, че може да се окаже взривно. Това съобщават днес местните власти, предава Reuters.

В съобщението се посочва, че заподозреният за експлозията е хоспитализиран, където се възстановява от нараняванията си, съобщава агенцията.

Експлозията, при която десетки хора бяха ранени в петък, се счита за (терористична) атака, а заподозреният за нея е седемнадесетгодишен студент.