Подробности около застреляния мъж, опитал да влезе нелегално в имението на Тръмп
Според Гулиелми, разследващите смятат, че той е напуснал Северна Каролина и се е отправил на юг, като по пътя е взел пушката. Кутията за оръжието е била намерена в неговия автомобил.
Заподозреният е минал през северната порта на имението в Мар-а-Лаго, докато друг автомобил е излизал.
ФОКУС припомня, че американската тайна служба съобщи по-рано днес, че е застреляла мъж, който се е опитал незаконно да влезе в дома на Тръмп в Мар-а-Лаго.
