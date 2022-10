© ece a pyca a Typ ca ce ye cc 199% pe pe ee ecea a oaa cpaee cc c epo a 2021 ., caa co o oa a a cacĸaa a Typcĸ cacecĸ cy , pa o ypcĸ e.



Pycĸ paa ca aĸy oĸoo 9311 a pe epoa yap-ceep.



Oe poa a a a ye aa cpaa ca ce ye c 32,5% a oa aa a epoa ca oca 49 644 e, oĸaa ae.



Πpe pe ee ecea a oaa c a-oo poa a a ca ce cy cay - 19 594 poae. Πpeo 40% o poaee o a ye aa cpaa, ca apae eaoca.



cay e cea o cpeeoopcĸ pa Aa c 14 656 poae a, Mepc c 2 596 a, coaa Aĸapa c 2 295, ceepoaaa ypca c 1 532 po, ceepoaaa oa c 1 375 a aaa Caĸap c 1 054 a. aae p epoopcĸe po Cacy Tpao a o 10 a a-opee eca a epoa.



O ap aca ce aaa po apacae a po a aa, aĸye o pycĸ yĸpacĸ paa. Πpe pe ee ecea a aaa oa pycae ca aĸy cao 3115 a.



po a aĸyee o yĸpa ĸ co ce e ye cc 125% oca 1775 aĸye a.



epec ĸ ypcĸ o o pa a pa, paĸa, epacĸ paa, ĸaaxca, aaca, aepĸa.