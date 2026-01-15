Сподели close
Полет на Turkish Airlines е извършил аварийно кацане на летище Барселона заради бомбена заплаха на борда, съобщи EFE.

Според El Periodico се смята, че полетът е летял от Истанбул за каталунската столица.

Става въпрос за полет TK1853, пътуващ от Истанбул до Барселона. Самолетът е кацнал на летище "Хосеп Тараделас“ около 11:00 ч. местно време. На борда му е имало 148 пътници и седем членове на екипажа.

"Поради заплахата на борда на самолета са активирани протоколи за сигурност и службите за сигурност оценяват ситуацията“, се посочва в изданието.

След проверка на самолета, местните сили за сигурност са изключили наличието на взривни устройства.

Операторът на испанските летища съобщи по-късно, че летището в Барселона вече работи нормално.