Полицията в Ню Йорк спря президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган заради преминаването на кортежа на американския президент Доналд Тръмп, пише Associated Press.

Както отбелязва агенцията, Ердоган заедно с делегацията си е трябвало да чака на улицата, докато мине кортежът на Тръмп.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как турският лидер чака на улицата, заобиколен от охраната си, а полицаите не позволяват на голямата тълпа да премине по улицата.

На видеото Ердоган изглеждаше видимо раздразнен.

"Фокус" припомня, че заради кортежа на Тръмп нюйоркската полиция спря и френския президент Еманюел Макрон, но френският използва случая, за да се обади на Доналд Тръмп.