Politico петима европейски дипломати, запознати с разговора.
Двама дипломати твърдят, че Фицо е бил загрижен за "психическото състояние“ на Тръмп.
Според тях, Фицо е използвал думата "опасен“, за да опише впечатлението, което е направил върху него американският президент по време на личната им среща в имението на Тръмп във Флорида на 17 януари.
Както се отбелязва, разговорът между Фицо и неговите европейски колеги се е състоял в Брюксел на 22 януари в кулоарите на извънредния саммит на ЕС, организиран за обсъждане на трансатлантическите отношения след заплахите на Тръмп да завземе Гренландия.
Дипломатите твърдят, че словашкият премиер е изразил своите забележки по време на отделна неформална среща на някои лидери и висши длъжностни лица от ЕС, а не по време на официални преговори на кръгла маса.
Въпреки че никой от запознатите дипломати не е присъствал на срещата, отделни лидери са ги информирали за съдържанието на разговора скоро след нейното приключване.
В същото време всички те заявяват, че не знаят подробности за това, което Тръмп е заявил пред Фицо, и което е предизвикало такава реакция.
От своя страна Анна Кели, прессекретар на Белия дом, заявява, че "това е абсолютно фалшива новина".
"Срещата в Мар-а-Лаго беше положителна и продуктивна“, коментира тя.
