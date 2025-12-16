Politico, позовавайки се на трима неназовани служители на европейски правителства.
Според властите на държавите разходите за осигуряване на сигурността в региона не трябва да се поемат от отделни страни. Лидерите искат следващият дългосрочен бюджет на ЕС за 2028-2034 г. да предвижда съответното целево отпускане на средства.
Росен Желязков ще участва в първата среща на върха на Източния фланг на ЕС
Според един от източниците на изданието, лидерите на тези страни искат ЕС да им предложи "нови финансови възможности“, както и "финансови инструменти, функциониращи на принципа на солидарността“.
На 16 декември в Хелзинки ще се проведе среща на върха на страните от ЕС с участието на представители на Финландия, Швеция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и България.
Анонимен източник заявил пред агенция Bloomberg, че след срещата се очаква съвместно комюнике. Лидерите на страните ще представят позицията си по проекта "стена от дронове“, предвиждащ защита от безпилотни летателни апарати, и инициативата за военна мобилност.
Според финландския премиер Петери Орпо, "Евросъюзът трябва да укрепи границите на изток“ на общността поради предполагаеми "хибридни операции, кибератаки и нарушения на въздушното пространство“. Очаква се по време на срещата на върха страните да се споразумеят да задълбочат сътрудничеството си в областта на отбраната.
