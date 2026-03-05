Politico.
Според изданието, Централното командване на САЩ е поискало от Пентагона да изпрати повече офицери от военното разузнаване в щаба си в Тампа, Флорида, за да подкрепят операциите срещу Иран за поне 100 дни, но вероятно до септември.
В същото време, бързането за привличане на хора и ресурси, които обикновено се организират много преди военните действия на САЩ, подчертава, че екипът на Тръмп не е предвидил напълно мащабните последици от войната, която е започнал заедно с Израел.
"Виждаме напълно спонтанна операция, при която изглежда никой всъщност не е разбирал или вярвал, че военните действия са неизбежни. Все едно са се събудили в събота сутрин и са решили да започнат война", каза Джералд Файерщайн, бивш висш американски дипломат, занимаващ се с въпросите на Близкия изток.
Пентагонът също се опитва да изпрати повече средства за противовъздушна отбрана в региона, особено по-компактни и евтини системи за борба с дронове, които агенцията разработва през последните няколко години, каза служителят.
Припомняме, че мащабна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран започна на 28 февруари.
Politico: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни или повече
©
Още по темата
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
18:56
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
18:47
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
17:21
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
17:07
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:49
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:49
Още от категорията
/
Проучват дали лекарствата с GLP-1 могат да помогнат и срещу зависимости от алкохол и наркотици
08:43
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
04.03
Външният министър на Гърция е предложил на колегата си Надежда Нейнски български граждани в Оман да се възползват от евакуационен полет
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударъ...
15:56 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.