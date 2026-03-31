Инфлацията в еврозоната скочи до най-високото си ниво от повече от година през март поради покачващите се цени на горивата, пряка последица от конфликт, който блокира най-важния морски път в света.Данните подчертават дилемата, пред която са изправени президентът Кристин Лагард и нейните колеги от Европейската централна банка: По-високата инфлация може да ги накара да повишат лихвените проценти, но това ще добави към икономическите проблеми, създадени от по-високите разходи за енергия.Правителствата също са изправени пред паралелна дилема в регион, където разходите за енергия вече са осакатяващо високи. Гласоподавателите и предприятията искат защита, но малко столици могат да си позволят щедрите субсидии, които бяха раздадени през 2022 г., последния път, когато цените на енергията скочиха рязко.Потребителските цени са се повишили с 1,2% за месеца и с 2,5% спрямо преди година, съобщи статистическата служба на ЕС, Евростат, във вторник. Това е увеличение спрямо 1,9% през февруари и рязко отклонение от тенденцията от миналата година, през която темпът на растеж се колебаеше плавно около целта на ЕЦБ от 2%.Покачването се дължи изцяло на цените на енергията, отражение на това колко бързо търговците на горива прехвърлиха увеличението на световните цени на петрола върху шофьорите. За разлика от това, основната инфлация, която изключва цените на енергията и храните, всъщност се забави малко.Анализаторът на Berenberg Bank Феликс Шмит смята, че инфлацията ще достигне пик от над 3% през следващите месеци и дори може да се повиши "доста над 4%, ако войната ескалира допълнително.Това е така, защото колкото по-дълго продължава войната, толкова по-вероятно е скокът в цените на петрола и газа да се отрази на цените на всички други стоки и услуги, които ги използват.Длъжностни лица от ЕЦБ се надяват, въпреки надеждата, че няма да се стигне до това. В речи и интервюта през последните няколко седмици висшето ръководство многократно е заявявало, че банката няма да бърза да повишава лихвените проценти в отговор на така наречените събития "от страна на предлагането“, върху които няма контрол.Те обаче подчертаха, че ще реагират бързо, ако видят, че бизнесите използват новинарския поток като възможност да повишат собствените си цени или ако видят незабавно увеличение на исканията за заплати, за да компенсират загубата на покупателна способност.В понеделник имаше лоши новини по този въпрос, когато месечното икономическо проучване на Европейската комисия показа голям скок в дела на компаниите, които планират да повишат цените си през следващата година.Друг риск, отбелязан в понеделник от главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн, е, че самите правителства подхранват инфлацията, като прекаляват с облекченията чрез канала за субсидии."Политическата система трябва да се фокусира върху тези, които са най-нуждаещи се, вместо да следва подход на средния избирател, за да се опита да се насочи към по-голяма група хора от населението“, каза той пред RTE.Управителният съвет на централната банка, отговарящ за политиките, ще се събере следващото си заседание на 30 април и повечето анализатори очакват той да запази основния лихвен процент по депозитите на сегашното си ниво от 2%, където е от миналия юни. Въпреки това, ако не се постигне бързо разрешаване на конфликта, те очакват банката да затегне политиката си поне веднъж през останалата част от годината.Отчасти това е цената на неспособността на ЕЦБ да реагира навреме, за да спре последния енергиен шок преди четири години, когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.Както Лагард се оплака миналата седмица, този епизод може да е оставил трайни белези в народната памет, правейки региона по-податлив на инфлация в бъдеще."Цяло поколение вече преживя първия си епизод на висока инфлация“, каза Лагард. "Може би няма да е толкова бавно да реагираме втори път.“