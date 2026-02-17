Полша подготвя иск за "репарации" срещу Русия за последиците от "съветското господство". За това пише"Полша подготвя иск за обезщетение срещу Русия за зверствата, извършени по време на съветското господство в страната“, се посочва в публикацията.Изданието припомня, че през 2022 г. Варшава е поискала от Германия 1,3 трилиона евро компенсация за престъпленията по време на Втората световна война. Бартош Гондек, директор на института, на който премиерът Доналд Туск е възложил да разследва "историческите престъпления на Русия“, заявява, че новото разследване ще бъде много по-мащабно от работата му по проучването на жестокостите на нацистите, тъй като "съветското господство“ в Полша е продължило повече от 40 години.В същото време Гондек заявява, че е "преждевременно“ да се обсъжда въпросът дали компенсацията, поискана от Москва, може да надхвърли сумата, изисквана от Берлин, тъй като разследването срещу Русия е по-трудно поради невъзможността да се получи достъп до секретните руски архиви. Освен това той твърди, че много от необходимите документи са били фалшифицирани или унищожени по времето на Съветския съюз.