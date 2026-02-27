Bloomberg министърът на образованието на Полша Барбара Новацка.
Новацка заяви, че законопроектът, който ще бъде представен в петък, 27 февруари, ще предвижда глоби за социалните мрежи, ако услугите им останат достъпни за деца, и ще им възложи отговорността да проверяват възрастта на своите потребители.
"Виждаме, че психичното здраве на децата и младите хора се влошава, наблюдаваме намаляване на интелектуалните им способности'', заявява полският министър.
Според нея размерът на глобите, които компаниите ще трябва да плащат за нарушения, все още се обсъжда.
Новацка подчертава, че не разглежда този законопроект от геополитическа гледна точка.
"Честно казано, кой е собственик на определена платформа е от абсолютно второстепенно значение'', отбелязва тя.
Министърът подчерта, че действията на правителството са необходими, защото платформите "не спазват собствените си правила'' и не проверяват възрастта на потребителите.
"Трябва да предприемем превантивни мерки, а не да гадаем дали тази или онази държава ще го погледне по определен начин. Мисля, че е в интерес на всяка държава да защити децата си'', заключва Новацка.
Обмисляйки забрана, Варшава се присъединява към други европейски правителства, включително Германия, Дания, Франция, Испания и Обединеното кралство, които заплашват да ограничат достъпа на милиони млади потребители до услуги, които регулаторите наричат вредни и пристрастяващи.
Полша стана поредната страна, в която искат да забранят социалните мрежи за деца
©
Още по темата
/
"Македония" не избра партия, а посока": ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на първия тур на местните избори
20.10
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16.10
Още от категорията
/
Мадуро иска прекратяване на делото срещу него, твърди, че САЩ са блокирали средствата му за правна защита
12:17
Проф. Кръстева: Залогът на изборите в Унгария – да остане в общоевропейското пространство или да продължи по пътя, очертан от Тръмп и Орбан
08:28
МВнР: През последните четири години Украйна устоява с непоколебима сила и героично постоянство на огромните опустошения
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Румъния вдигна изтребители F-16 заради дрон, навлязъл във въздушн...
11:35 / 26.02.2026
Вулкан изригна зрелищно в Колумбия
08:29 / 26.02.2026
Bloomberg: Рейтингът на Орбан се срина преди изборите
08:29 / 26.02.2026
Politico: За САЩ ще е по-добре, ако Израел удари пръв Иран
08:28 / 26.02.2026
Сръбският министър на вътрешните работи е хоспитализиран в много ...
08:27 / 26.02.2026
Анализаторът Огнян Дъскарев: На Тръмп не му трябва война сега
22:52 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.