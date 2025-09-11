Полската агенция за въздушен транспорт.
Както се отбелязва в съобщението на ведомството, ограниченията са въведени по искане на Оперативното командване на полските въоръжени сили. Те не се отнасят за военната авиация, се посочва в съобщението. Освен това използването на граждански дронове е напълно забранено в тази зона.
След навлизането на дронове в територията на страната Варшава поиска свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН (ООН). Съобщава се също, че полската страна е поискала допълнителни системи за противовъздушна отбрана и технологии за борба с дронове от западните си съюзници, за да защити по-добре територията си.
В нощта на 9 срещу 10 септември Полша свали най-малко 23 руски БпЛА на своя територия. Премиерът Доналд Туск обвини Руската федерация за случилото се.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.