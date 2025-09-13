ЗАРЕЖДАНЕ...
Полският посланик в България: Руските дронове са провокация
© NOVA
Шимански даде ясна оценка за събитията от последните дни, при които Полша временно затвори въздушното си пространство и летището във Варшава, след като бе засечено навлизане на около 19 дрона, за които Беларус е подала предупреждение предварително.
"Тези дронове не носеха експлозиви, но бяха снабдени с големи резервоари за гориво – с ясната цел да могат да стигнат по-далеч“, заяви посланикът. По думите му ситуацията е "урок“ за Полша и съюзниците ѝ.
Мачей Шимански подчерта, че помощта на съюзниците от НАТО е била ключова за неутрализирането на заплахата. Той изтъкна ролята на Нидерландия, която е изпратила самолети, за да свалят руските дронове. Помогнали са също Франция, Италия и Германия, добави той в ефира на NOVA.
По отношение на позицията на американския президент Доналд Тръмп, посланикът каза: "Тръмп се опитва да смири Русия, вярвайки, че Путин ще прояви разум“.
Според Шимански Европа е реагирала твърде късно на агресивното поведение на Русия. "Трябваше да бъдат взети по-сериозни мерки още преди години. Сега плащаме цената – висока, и не само финансова“, каза той, визирайки временното затваряне на варшавското летище и необходимостта от засилени отбранителни действия.
Полша работи активно с Украйна по подобряване на защитата срещу дронове. Посланикът разкри, че външният министър на Полша Радослав Шикорски е бил в Киев, където е финализирал споразумение за обмяна на опит и технологии.
"От месеци работим в тази посока “, подчерта Шимански.
Полският посланик отбеляза, че макар Русия в момента да е значително отслабена, опасността от нови провокации не е отпаднала: "Истинска война няма да започне, но не изключвам изпращането на дронове с експлозиви в бъдеще".
Той допълни, че по суша и въздух НАТО има огромно преимущество, но малките дронове остават сериозно предизвикателство.
Още по темата
/
Христо Гаджев за дроновете над Полша: Абсолютно ненужна и непровокирана ескалация от страна на Русия
11.09
Христо Гаджев за дроновете над Полша: Абсолютно ненужна и непровокирана ескалация от страна на Русия
11.09
Георг Георгиев: Задействането на член 4 заради атаката на руски дронове срещу Полша не означава въвличане във война
11.09
Политологът Спасимир Домарадски за руските дронове над Полша: Проверка на рефлексите на Алианса
11.09
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкопават усилията за възстановяване на мира в Европа
10.09
Екатерина Захариева за руските дронове в Полша: Не за пръви път Русия действа спрямо страни от ЕС и НАТО по този начин
10.09
Фон дер Лайен: Европейският съюз ще отпусне 6 млрд. евро предварително за производство на дронове за Украйна
10.09
Елена Поптодорова: Само силов подход, доказващ надмощие над Русия, би могъл да доведе страните до преговори
10.09
Още от категорията
/
Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция
12.09
Проф. Коларова за България и приоритетите на Фон дер Лайен – стабилността на правителството е приоритет, за реформите страната ще получи известен толеранс
10.09
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
10.09
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, включително първия светец от новото хилядолетие
07.09
Любомир Кючуков: Посещението на фон дер Лайен показа, че усилията ни са насочени как да се подготвим за война, а не как да я предотвратим
01.09
Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
01.09
Милорад Додик: Босна и Херцеговина е безсмислена и дефектна държава. Тя не заслужава правото да съществува
31.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
21:48 / 12.09.2025
Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придв...
18:14 / 12.09.2025
Губернаторът на Юта потвърди ареста на Тайлър Робинсън, заподозря...
18:11 / 12.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.