Полският премиер: Неутрализирахме дрон, летящ над правителствени сгради, има задържани
"Преди малко Държавната служба за охрана неутрализира дрон, който летеше над правителствени сгради - "Паркова" и Белведере. Двама беларуски граждани бяха задържани. Полицията разследва обстоятелствата около инцидента", написа Туск.
Припомняме, че миналата седмица, в нощта на 9 срещу 10 септември, полското въздушно пространство беше многократно нарушено от руски дронове.
