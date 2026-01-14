Атанас Запрянов след заседание на Министерски съвет.
"4 от корабите ще бъдат предоставени от Белгия и три от Нидерландеия. Цената на тези кораби е политическа, представят се безплатно, но сумата за ремонт е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде след като завършат процедурите по предогаваряне. И сега разполагаме с 3 такива кораба, доставени също то Белгия и Нидерландеия, вече имаме опит с тези кораби. Тази доставка е изключително важна", обясни той.
Запрянов заяви, че се очаква да се стартира и модернизацията и превъоръжаването на армията ни по европейския механизъм SAVE.
Получаваме безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, но ремонтът им ще струва 42 мил. евро
©
Още по темата
/
Социолог за Румен Радев: Ако реши да слезе на политическата сцена, по-добре е да се яви на предсрочни парламентарни избори, не на местни
12.01
Още от категорията
/
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
09:40
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
СВР Русия: Патриарх Вартоломей е "антихрист в расо", обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Помощта е на път": Тръмп призова иранците да продължат да протес...
17:30 / 13.01.2026
Иран се готви да екзекутира 26-годишния Ерфан за участие в антипр...
16:14 / 13.01.2026
Reuters: Около 2000 души са загинали при протестите в Иран
12:54 / 13.01.2026
Френските фермери отново влязоха с трактори в Париж, планират про...
12:05 / 13.01.2026
САЩ призоваха гражданите си незабавно да напуснат Иран
08:51 / 13.01.2026
Застреляха "Корсиканския кръстник" на погребението на майка му пр...
08:46 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.