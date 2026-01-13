"Помощта е на път": Тръмп призова иранците да продължат да протестират
"Иран се стреми към СВОБОДА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!" Той не посочва повече подробности.
Тръмп няколко пъти заплашваше да нанесе удар по Иран, ако режимът убие протестиращи, както се съобщаваше през последните две седмици.
"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ – ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!! Запишете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Аз отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убийство на протестиращи не СПРЕ.
ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA (Да направим Иран отново велик)!"
"ФОКУС" припомня, че в събота американският президент публикува кратко съобщение в Truth Social в което заявяи, че САЩ са готови да помогнат на протестиращите в Иран.
