Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
Тя обясни, че само половината от информацията по случая е разсекретена - 3 млн. страници 1800 снимки и 1200 видеозаписа.
"Това е меден капан. Цялата тази сценография се измисля да бъдат привличани хора в влияние от целия свят. Не е изненада, че България попада в списъка от държава. Словакия също излезе. Засега нямаме управляващи лица, което явно се дължи на неблизките отношения със САЩ. Много неща тепърва ще излизат“, каза пред bTV Поптодорова.
В кореспонденцията с българи се споменава за "среща с правителствени служители и принцесата. Засега не е ясно кои са те. Според нея използваните имена са псевдоними.
"Това е съвсем съзнателна и организирана операция. Има данни за връзки на Епстийн с руската престъпност за доставката на "млада плът“. Още един любопитен детайл президентът Бил Клинтън и жена му Хилари са призовани да свидетелстват пред Комисията по надзора и те са отказали“, заяви дипломатът.
Според нея няма как името на настоящия държавен глава на САЩ Доналд Тръмп да отсъства, защото той е имал приятелски отношения с Епстийн, защото са се движели в общ социален кръг – на богаташите, които си устройват нестандартни забавления.
Тя е категорична, че информацията трудно може да се контролира и скоро всички подробности ще излязат.
