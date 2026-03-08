Поредица от земетресения в Гърция тази сутрин! Отчетен е магнитуд 5.3 по Рихтер!
Имало е няколко последвали труса в региона. Те са били от 3.5, 3.3 и 3,6 по скалата на Рихтер.
По данни на института първият трус е станал в 05:32 ч. българско време. Епицентърът се намира на около 300 км от Петрич, на 340 км от Благоевград и на около 420 км от София.
Трусът е бил на дълбочина около 5 км и е локализиран близо до Йоанина.
