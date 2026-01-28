SFGATE.
Човек е прострелян в южната част на окръг Пима. Няма допълнителна информация дали членове на Граничния патрул са пострадали при инцидента.
"Молим общността да бъде търпелива и разбираща, докато това разследване напредва. Ще изследваме щателно всички аспекти на инцидента, но тези разследвания са сложни и изискват време“, заявиха от Шерифската служба на окръга.
Самоличността на ранения при стрелбата все още не е известна.
Инцидентът е станал в Аривака, където живеят около 600 души. Населено място се намира на около час южно от Тусон, близо до границата със САЩ и Мексико.
В отговор на запитване на Associated Press за подробности около стрелбата, ФБР заяви, че "разследва предполагаемо нападение срещу федерален служител“ близо до Аривака, Аризона.
Поредна стрелба в САЩ: Граничен полицай рани човек до границата с Мексико
©
Още от категорията
/
Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива, все по-често се използват високотехнологични методи
27.01
Германия обяви награда от един милион евро за информация, която ще доведе до залавянето на извършителите на прекъсването на електрозахранването в Берлин
27.01
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от теж...
19:50 / 27.01.2026
Открита е петата жертва от голямата експлозия в гръцка фабрика
12:07 / 27.01.2026
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:13 / 27.01.2026
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а...
13:16 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.