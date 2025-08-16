ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредно безумие на пътя: Да караш в насрещното по магистралата и да се ядосваш, че не те пускат да минеш
"На 15 август тази година полицаи от Службата за безопасност на движението по пътищата са идентифицирали водача, който е бил 71-годишен мъж“, информира отдел "Връзки с обществеността“ към полицейския инспекторат на окръг Констанца.
Съобщението идва след появата на изображения в социалните мрежи, на които шофьор кара в лентата за насрещно движение по магистрала А4 и е спрян от друг шофьор, движещ се законосъобразно.
71-годишният е санкциониран за нарушение относно движение по обществени пътища, като му е наредено и временно отнемане на правото да шофира за срок от 120 дни, пише News.ro.
Снимките на мъжа, шофиращ в грешна посока, бяха публикувани във Facebook, заедно с коментара: "Инцидент, който се случи тази сутрин на магистрала А4. Той дойде в насрещното с кола и беше възмутен, защото другите не му позволяваха да продължи...“.
Според друг коментар, инцидентът е станал на магистрала А4, изходът за Овидиу.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.