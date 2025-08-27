ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредно земетресение в Турция
Трусът е регистриран на дълбочина 10,12 километра.
Към момента няма данни за пострадали хора и материални щети.
Припомняме, че това е поредният силен трус в Съндъргъ, след като на 10 август трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради и причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. 29 души бяха ранени.
