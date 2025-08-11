ЗАРЕЖДАНЕ...
Потребителите на Android са получили предупреждението на Google, 30 секунди преди земетресението в Турция
В същото време, хора с iPhone споделиха в социалните мрежи, че не са получили подобно предупреждение, пише Turkey Today.
Съобщението, озаглавено "Очаква се леко трусене“, е информирало потребителите близо до Балъкесир за очаквано земетресение с магнитуд 5,7.
