Повече от 100 депутата подкрепиха искането за импийчмънт на Макрон
"Историческо събитие! След успеха на народните протести, които се състояха на 10 септември, 104 депутати от "Непокорена Франция“, партиите на зеленте и комунистите подписаха предложение за импийчмънт на президента на републиката. Макрон трябва да си тръгне“, написа тя.
Преди това журналистът и геополитически анализатор Пепе Ескобар заяви, че 80-90% от французите биха искали Макрон да подаде оставка, но предвид особеностите на френската политическа система това е почти невъзможно.
