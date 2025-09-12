Над сто френски депутати подписаха предложение за импийчмънт на президента Еманюел Макрон. Това съобщи влидерът на парламентарната фракция на лявата партия "Непокорена Франция“ Матилда Пано."Историческо събитие! След успеха на народните протести, които се състояха на 10 септември, 104 депутати от "Непокорена Франция“, партиите на зеленте и комунистите подписаха предложение за импийчмънт на президента на републиката. Макрон трябва да си тръгне“, написа тя.Преди това журналистът и геополитически анализатор Пепе Ескобар заяви, че 80-90% от французите биха искали Макрон да подаде оставка, но предвид особеностите на френската политическа система това е почти невъзможно.