© Появи се кратък откъс от документалния сериал, посветен на най-големия ни морски курорт Слънчев бряг. 6 от епизодите от "Emergency on Sunny Beach" вече са налични в сайта на Сhannel4. Всяка от тях е с продължителност около 40 минути, видя Burgas24.bg.



В кадрите се виждат и родни пожарникари, медици и полицаи. Британските герои пък са с насинени очи, шити уши и потрошени зъби. Това не е първият подобен сериал за Слънчака. Преди десетина години се появи скандалният ‘What happens in sunny beach". Както тогава, така и сега, Слънчев бряг е представен като място за алкохолен туризъм, където задръжките падат още с кацането на бургаското летище.



Задължително изгледайте видеото!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.