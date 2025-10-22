eKathimerini.
Според обществената телевизия ERT пожарът е бил съобщен в 23:50 ч. местно време, след като близките жители са видели дим и пламъци, идващи от магазина, и уведомили пожарните служби.
Пожарникарите са реагирали бързо и са овладели пожара.
Greek City News съобщава, че разследващите открили останки от взривно устройство, включително газови бутилки, остатъци от запалима течност и фитили, на входа на магазина, откъдето е възникнал пожарът. По случая е започнало разследване.
