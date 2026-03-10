Reuters, цитирайки източник, запознат със случая.
Властите в Абу Даби потвърдиха, че реагират на пожар в съоръжението след атака с дрон. Правителствената медийна служба на емирството заяви, че екипи за спешна помощ са били бързо разположени и не са съобщени пострадали, въпреки че служители не уточниха кое съоръжение в комплекса е било засегнато.
Комплексът ''Ruwais'' е домакин на основни съоръжения, управлявани от Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC), включително рафинерии, способни да преработват до 922 000 барела суров петрол на ден. Обектът служи като централен център за енергийните операции на Абу Даби, обхващащи големи химически, торови и промишлени газови заводи.
Източник заяви пред агенцията, че рафинерията е била временно затворена като предпазна мярка, докато се извършват оценки на безопасността. Други операции в обширния индустриален комплекс продължават нормално.
Пожар избухна в обект на Националната петролна компания на Абу Даби след удар с дрон
