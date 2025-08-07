ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожари на остров Тасос
©
До момента на терен са изпратени 18 пожарникари, шест самолета и един хеликоптер. Още 50 пожарникари, заедно с три наземни екипа и 13 превозни средства, се транспортират до острова от Кавала с ферибот.
Смята се, че пожарите са били предизвикани от мълния. Властите предупреждават, че има доста силен вятър, което затруднява действията на огнеборците.
Още по темата
/
Джартов: През последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване
08:55
Застраховката срещу пожар на имот за 100 хил. лв и обзавеждане за 20 хил. лв: Малко над 60 лв. на година
05.08
Сакар гори!
05.08
Още от категорията
/
Килауеа пак изригна
10:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина майката на Брад Пит
21:01 / 06.08.2025
Тръмп наложи допълнителни 25% мита върху вноса от Индия
18:29 / 06.08.2025
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за п...
14:37 / 06.08.2025
Почина румънският президент, избран след Чаушеску
22:51 / 05.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.