Горски пожари избухнаха на четири отделни места на остров Тасос, което доведе до мащабна мобилизация на пожарната служба, пишат гръцките медии.До момента на терен са изпратени 18 пожарникари, шест самолета и един хеликоптер. Още 50 пожарникари, заедно с три наземни екипа и 13 превозни средства, се транспортират до острова от Кавала с ферибот.Смята се, че пожарите са били предизвикани от мълния. Властите предупреждават, че има доста силен вятър, което затруднява действията на огнеборците.