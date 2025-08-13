Iefimerida.
Според гръцката полиция малко преди 15:00 часа на провинциалния път Кератеас-Анависос пожарна кола се е сблъскала с колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания.
Пътнотранспортно произшествие в Кератеа: Двама пожарникари леко ранени
61-годишната жена е била транспортирана с линейка на EKAB до болница "КАТ“, където е починала малко по-късно. Двама пожарникари също са леко ранени при сблъсъка и са транспортирани до 251-ва военна болница.
Както съобщи полицията, шофьорът на пожарната кола е арестуван, а по-късно е освободен по заповед на прокурор.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.