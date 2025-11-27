CNN.
Броят на жертвите нараства, докато екипите се борят с времето
Управителят на Хонконг Джон Ли обяви рано в четвъртък нарастващия брой на жертвите, потвърждавайки, че екипите за търсене все още се опитват да открият изчезналите жители, докато димът продължава да се носи от опушените небостъргачи. Властите предупредиха, че ситуацията остава нестабилна, като спасителите се движат в опасни условия вътре в изгорелите сгради.
Пожарът в Хонконг отне живота на 44 души, стотици са в неизвестност, докато спасителните операции продължават
