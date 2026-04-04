Председателят на парламента на Иран Мохамед-Багер Галибаф намекна, че страната му може да затвори още един ключов пролив, този път в Червено море. В профила си в социалната мрежа Х Галибаф пише: "Какъв дял от световните доставки на петрол, втечнен природен газ, пшеница, ориз и торове преминават през пролива Баб ел-Мандеб? Кои държави и компании са отговорни за най-големите обеми на транзит през пролива?“

Баб ел-Мандеб е проток в югоизточния край на Червено море, който го свързва с Аденския залив на Арабско море и с Индийския океан. Той е разположен между Арабския полуостров и Африканския рог и е част от водната граница между континентите Азия и Африка.

След откриването на Суецкия канал проливът става част от морския път от Европа към Южна и Югоизточна Азия и Австралия, което го прави един от най-натоварените водни пътища на планетата и определя неговото голямо икономическо и стратегическо значение.

През последните години корабите, преминаващи през района, многократно са били атакувани от хутите, базираната в Йемен въоръжена групировка, свързана с иранския режим.

След спирането на движението на кораби през Ормузкия проток евентуалното блокиране на трафика през Баб ел-Мандеб може да има катастрофални последици за световната икономика.