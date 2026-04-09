Прекратяването на огъня със САЩ включва и Ливан. Това заяви председателят на парламента на Иран Мохамад-Багер Галибаф и предупреждава, че нарушенията на прекратяването на огъня "носят явни разходи и СИЛНИ отговори“, пише Sky News.

По-рано днес, премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че ще продължи да нанася удари по Ливан "със сила“.

"Ливан и цялата Съпротивителна ос, като съюзници на Иран, са неразделна част от прекратяването на огъня“, казва Галибаф.

Белият дом отрече Ливан "да е част от примирието".

По данни на ливанското здравно министерство досега в резултат на войната са убити над 1700 души, включително най-малко 130 деца. Не се уточнява дали става дума за бойци и цивилни сред жертвите.

Вчера при масирани удари от страна на Израел загинаха 182 души и бяха ранени над 890 души. Ливан обяви ден на траур.