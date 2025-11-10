Силни метеорологични явления ще засегнат голяма част от Гърция днес, с дъждове, бури и на места градушки, като западната част на южната ни съседка вече е изправена пред проблеми вследствие на промяната на времето, предаваВъв Воница и Превеза са наводнени няколко пътища, като в много случаи пътната полиция се е намесила, за да изпомпва вода от мазета и приземни помещения.В Солун силни ветрове са причинили падане на дървета, което е нанесло щети на автомобили в поне два случая.Новото влошаване на времето се дължи на движението на барометрично ниско налягане от Южна Италия към Северна Гърция, феномен, който ще доведе до обширни валежи и локални силни бури от запад на изток. Националната метеорологична служба е издала извънредно предупреждение за влошаване на времето, предупреждавайки за силни явления в много райони на страната.