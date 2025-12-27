Предупреждение за зимна буря: Над 1000 полета бяха отменени в САЩ
©
Националната метеорологична служба публикува предупреждения за ледена буря и зимна буря в целия щат Ню Йорк и Кънектикът. Ню Йорк може да отбележи най-високите си натрупвания от 2022 г. насам, с пикови нива на снеговалежи от 2 или повече инча на час, според извънредно обявяване в петък от губернатор Кати Хочул.
"Безопасността на нюйоркчани е моят основен приоритет и продължавам да призовавам за крайна предпазливост през цялото време на тази буря", каза Хочул пред журналисти.
Предупреждения за ледени бури и за зимно време бяха публикувани и за по-голямата част от Пенсилвания, голяма част от Масачузетс и по-голямата част от Ню Джърси, където също беше обявено извънредно положение.
Повече от 1 600 полета на търговски авиолинии в САЩ и към или извън страната бяха отменени в петък, а над 7 800 бяха забавени поради влошаването на метеорологичните условия, според услугата за проследяване на полети FlightAware.
Още по темата
/
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
Земетресение в Румъния
12.12
Още от категорията
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:06 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
22:07 / 26.12.2025
Експерти прогнозираха колко ще стигне биткойнът през следващата г...
15:01 / 26.12.2025
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
15:02 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.