целящо да сложи край на войната, като настоята, че това ще стане само при условията и по графика, определени от Техеран. Това заявява длъжностно лице в интервю за иранската държавна Press TV.
"Иран ще сложи край на войната, когато реши да го направи и когато собствените му условия бъдат изпълнени“, заявява служителят, подчертавайки решимостта на Техеран да продължи отбраната си и да нанесе "тежки удари“ на врага, докато исканията му не бъдат изпълнени".
Според служителя Вашингтон води преговори чрез различни дипломатически канали, като предлага предложения, които Техеран счита за "прекомерни“ и откъснати от реалността на американския провал на бойното поле.
Длъжностното лице прави паралел с два предишни кръга преговори, проведени през пролетта и зимата на 2025 г., като ги определи като измамни.
И в двата случая, подчертава длъжностното лице, САЩ не са имали искрено намерение да се ангажират в смислен диалог и впоследствие са извършили военна агресия срещу Иран.
Ето защо Техеран е класифицирал най-новото предложение, което е предадено чрез приятелски настроен регионален посредник, като тактика за засилване на напрежението и е отговорил отрицателно.
Длъжностното лице посочва пет конкретни условия, при които Иран би се съгласил да сложи край на войната. Те включват:
-Пълно прекратяване на "агресията и убийствата“ от страна на врага.
-Създаване на конкретни механизми, които да гарантират, че войната няма да бъде наложена отново на Ислямската република.
-Гарантирано и ясно определено изплащане на военни щети и репарации.
-Приключване на войната по всички фронтове и за всички групи на съпротивата, участващи в региона
-Използването на суверенитета на Иран над Ормузкия проток е и ще остане естествено и законно право на Иран, представлява гаранция за изпълнението на ангажиментите на другата страна и трябва да бъде признато.
Официалният представител отбелязва още, че тези условия са в допълнение към исканията, представени по-рано от Техеран по време на втория кръг преговори в Женева, който се състоя само няколко дни преди САЩ и Израел да предприемат нов кръг агресия на 28 февруари.
Press TV: Техеран отхвърли предложението на Тръмп и постави пет условия за прекратяването на войната
