Президентът на Кипър: Позицията на Великобритания за военните бази предизвика раздразнение
В интервю за Skai TV с главния редактор на Ekathimerini Алексис Папахелас, Никос Христодулидес заяви, че "при никакви обстоятелства не искам да скрия", че начинът, по който британското правителство се е справило с въпроса, е "предизвикал раздразнение".
Еднопосочен дрон, за който Христодулидес твърди, че изглежда е бил изстрелян от Ливан, където е базиран съюзникът на Иран Хизбула, е ударил пистата на британската военновъздушна база Акротири в неделя, причинявайки минимални щети и без пострадали.
Около 10 000 кипърски цивилни живеят на територия, покрита от базите, принадлежащи на Великобритания, колониалния владетел на острова до обявяването на независимостта през 1960 г.
Никозия беше раздразнена, защото британският премиер Киър Стармър не беше успял публично да поясни, преди изстрелването на дрона, че базата няма да бъде използвана при атаките срещу Иран.
"Вярвам, че е важно, особено при такива трудни обстоятелства, да бъдем абсолютно откровени, а ние, които... сме на властови позиции, носим по-голяма отговорност", каза Христодулидес.
"Изискваше се второ уточняващо изявление от Стармър относно факта, че британските бази в Кипър не се използват за никакви агресивни действия" срещу Иран. "И беше важно това да бъде публично изяснено от самото начало."
Кипърският президент заяви също, че е обсъдил атаките от Ливан с президента на страната, като заяви, че е "в постоянен контакт" с него.
Христодулидес приветства реакцията на Гърция и други партньори от Европейския съюз да изпратят военни средства в Кипър в случай на по-нататъшни атаки.
"За първи път виждам подобен отговор и сътрудничество от Европейския съюз, както от неговите институции, така и от държавите членки", каза той. Решението на Гърция да изпрати две фрегати – включително наскоро доставената "Кимон" – и четири изтребителя F-16 на острова беше "едно от най-значимите събития в историята на Република Кипър", каза Христодулидис.
На въпрос за перспективата островът – етнически разделен на гръцко-кипърски юг, седалище на международно признатото правителство, и отцепил се турско-кипърски север – да се присъедини към НАТО, Христодулидес каза:
"Честно казано, ако беше възможно да се присъединим към НАТО утре, Република Кипър щеше да е подала молбата си. Но не можем в момента, защото политическите обстоятелства не са налице предвид позицията на Турция."
Турция нахлу на острова през 1974 г. след краткотраен преврат, целящ обединението на Кипър с Гърция, което предизвика трайното му разделение въпреки десетилетията колебливи усилия за обединение.
"Но в същото време ние се ангажираме с цялата предварителна работа на военно, оперативно и административно ниво, така че да сме готови, когато политическите условия го позволяват - да кандидатстваме за членство в НАТО", каза Христодулидес.
