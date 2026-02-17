Изпълнителният директор на американската хотелска верига Hyatt Томас Притцкер подаде оставка, след като документи, публикувани от американското министерство на правосъдието, разкриха контактите му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предава75-годишният милиардер наследник посочва в изявление, че е решил да се оттегли след разговори с други членове на борда на директорите.Притцкер е поддържал контакти с Джефри Епстийн и след 2008 г. и първата присъда на финансиста за принуждаване на непълнолетни към проституция."Доброто стопанисване означава и защита на Hyatt, особено в контекста на връзката ми с Джефри Епстийн и Гислейн Максуел, за което дълбоко съжалявам“, посочва милиардерът наследник на Hyatt, който потвърди, че няма да се кандидатира за преизбиране в борда на компанията."Направих ужасна преценка, като поддържах контакт с тях, и няма извинение за това, че не се дистанцирах по-рано. Осъждам действията и вредата, причинена от Епстийн и Максуел, и изпитвам дълбока скръб за болката, която те са причинили на жертвите си", пише още той.