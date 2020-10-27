Ïðè ïúòóâàíå â Ãúðöèÿ - çàäúëæèòåëíî íîñèì ìàñêè è â êîëàòà!

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Ïðè íåñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà íà âñåêè íàðóøèòåë å íàëàãàíà ãëîáà îò 150 åâðî.
Ïî èíôîðìàöèÿ íà ïîñîëñòâîòî íè â Àòèíà çà ðàéîíèòå â Ãúðöèÿ îò íèâî íà ðèñê 3 (îðàíæåâî) è ðèñê 4 (÷åðâåíî) ìåðêèòå âêëþ÷âàò çàäúëæèòåëíî íîñåíå íà ìàñêà â òàêñèòàòà - îò øîôüîðà è ïúòíèöèòå, êàêòî è ïðè ïúòóâàíå â ëåê àâòîìîáèë, îñâåí àêî øîôüîðúò íå å ñàì èëè ñ íåãî ïúòóâàò ðîäíèíè îò ïúðâà ñòåïåí. Çàäúëæèòåëíî å è íîñåíåòî íà ïðåäïàçíà ìàñêà â ïðîôåñèîíàëíèòå ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà, êîãàòî îñâåí øîôüîðà èìà è äðóã ïåðñîíàë èëè ïúòíèöè.
Ïðè óïðàâëåíèå íà ìîòîöèêëåò êàêòî âîäà÷úò, òàêà è ïúòíèêúò ñëåäâà äà ñà ñ ïðåäïàçíè øëåìîâå (êàñêè), çàðàäè êîåòî íå ñå èçèñêâà ïîñòàâÿíå íà ìàñêà ïîä êàñêàòà.
Çà ðàéîíèòå îò íèâî íà ðèñê 4 (÷åðâåíî)ìàêñèìàëíèÿò äîïóñòèì áðîé íà ïúòóâàùèòå â ëåê àâòîìîáèë å òðèìà äóøè. Â ðàéîíèòå îò íèâî íà ðèñê 3 (îðàíæåâî) ìàêñèìàëíèÿò äîïóñòèì áðîé íà ïúòóâàùèòå â ëåê àâòîìîáèë å ÷åòèðèìà äóøè.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å â Ãúðöèÿ å âúâåäåíà ÷åòèðèñòåïåííà êàðòà çà îöåíêà íà çäðàâíèÿ ðèñê îò ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñ. (https://covid19.gov.gr/covid-map).
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Ïðè íåîáõîäèìîñò îò ñúäåéñòâèå áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè ìîãàò äà ñå îáúðíàò êúì ïîñîëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Àòèíà íà ñëåäíèòå òåëåôîíè: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, êàêòî è êúì ãåíåðàëíîòî êîíñóëñòâî íà Áúëãàðèÿ â Ñîëóí íà òåë. +30 2310 829 210 è íà äåæóðíèÿ òåëåôîí â èçâúíðàáîòíî âðåìå: +30 2310 869 510. Âúïðîñè ìîãàò äà áúäàò îòïðàâÿíè è íà èìåéë àäðåñèòå: embassy.athens@mfa.bg ; embassbg@otenet.gr , consular.athens@mfa.bg ;Consulate.Thessaloniki@mfa.bg.
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Êðúñòîâèùå-óáèåö êðàé Âàðíà âå÷å å êðúãîâî
08:45 / 26.10.2020
Çàòâàðÿò íîùíèòå çàâåäåíèÿ âúâ Âàðíà îò 30 îêòîìâðè
16:40 / 26.10.2020
Íîâà çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî çà îíëàéí îáó÷åíèåòî!
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15:44 / 25.10.2020
Ìúæ îçâåðÿ – áëúñêà è ïñóâà çàðàäè ïðåðåæäàíå íà åâòèíà áåíçèíîñòàíöèÿ
12:41 / 25.10.2020
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