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Ïðè ïúòóâàíå â Ãúðöèÿ - çàäúëæèòåëíî íîñèì ìàñêè è â êîëàòà!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:51 / 27.10.2020Êîìåíòàðè (6)189
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Âúâ âðúçêà ñúñ çàòÿãàíåòî íà ìåðêèòå ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà â Ãúðöèÿ è òåõíèÿ çàñèëåí ïðåç ïîñëåäíèòå äíè êîíòðîë îáðúùàìå âíèìàíèå íà ïúòóâàùèòå, ÷å å çàäúëæèòåëíî íîñåíåòî íà ïðåäïàçíè ìàñêè è â àâòîìîáèë çà ðàéîíèòå â ñòðàíàòà îò íèâî íà ðèñê 3 (îðàíæåâî) è ðèñê 4 (÷åðâåíî), ñðåä êîèòî ñà îáëàñòèòå Àòèíà è Ñîëóí, ñúîáùàâà îò ÌÂíÐ.

Ïðè íåñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà íà âñåêè íàðóøèòåë å íàëàãàíà ãëîáà îò 150 åâðî.

Ïî èíôîðìàöèÿ íà ïîñîëñòâîòî íè â Àòèíà çà ðàéîíèòå â Ãúðöèÿ îò íèâî íà ðèñê 3 (îðàíæåâî) è ðèñê 4 (÷åðâåíî) ìåðêèòå âêëþ÷âàò çàäúëæèòåëíî íîñåíå íà ìàñêà â òàêñèòàòà - îò øîôüîðà è ïúòíèöèòå, êàêòî è ïðè ïúòóâàíå â ëåê àâòîìîáèë, îñâåí àêî øîôüîðúò íå å ñàì èëè ñ íåãî ïúòóâàò ðîäíèíè îò ïúðâà ñòåïåí. Çàäúëæèòåëíî å è íîñåíåòî íà ïðåäïàçíà ìàñêà â ïðîôåñèîíàëíèòå ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà, êîãàòî îñâåí øîôüîðà èìà è äðóã ïåðñîíàë èëè ïúòíèöè.

Ïðè óïðàâëåíèå íà ìîòîöèêëåò êàêòî âîäà÷úò, òàêà è ïúòíèêúò ñëåäâà äà ñà ñ ïðåäïàçíè øëåìîâå (êàñêè), çàðàäè êîåòî íå ñå èçèñêâà ïîñòàâÿíå íà ìàñêà ïîä êàñêàòà.

Çà ðàéîíèòå îò íèâî íà ðèñê 4 (÷åðâåíî)ìàêñèìàëíèÿò äîïóñòèì áðîé íà ïúòóâàùèòå â ëåê àâòîìîáèë å òðèìà äóøè. Â ðàéîíèòå îò íèâî íà ðèñê 3 (îðàíæåâî) ìàêñèìàëíèÿò äîïóñòèì áðîé íà ïúòóâàùèòå â ëåê àâòîìîáèë å ÷åòèðèìà äóøè.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å â Ãúðöèÿ å âúâåäåíà ÷åòèðèñòåïåííà êàðòà çà îöåíêà íà çäðàâíèÿ ðèñê îò ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñ. (https://covid19.gov.gr/covid-map).

Êúì ìîìåíòà îáëàñòèòå, êîèòî ïîïàäàò â îðàíæåâàòà çîíà, ñà Ñåðåñ, Ñîëóí, Àòèíà, Éîàíèíà, Òðèêàëà, Ëàðèñà è Ëèâàäèÿ, à â ÷åðâåíàòà çîíà å îáëàñò Êàñòîðèÿ, êàêòî è Êîçàíè.

Ïðè íåîáõîäèìîñò îò ñúäåéñòâèå áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè ìîãàò äà ñå îáúðíàò êúì ïîñîëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Àòèíà íà ñëåäíèòå òåëåôîíè: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, êàêòî è êúì ãåíåðàëíîòî êîíñóëñòâî íà Áúëãàðèÿ â Ñîëóí íà òåë. +30 2310 829 210 è íà äåæóðíèÿ òåëåôîí â èçâúíðàáîòíî âðåìå: +30 2310 869 510. Âúïðîñè ìîãàò äà áúäàò îòïðàâÿíè è íà èìåéë àäðåñèòå: embassy.athens@mfa.bg ; embassbg@otenet.gr , consular.athens@mfa.bg ;Consulate.Thessaloniki@mfa.bg.



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