The Independent. Петнадесет души са ранени при четири отделни инцидента по крайбрежието на ваканционния остров Тенерифе в събота, според службите за спешна помощ.
Спасителен хеликоптер е транспортирал мъж, паднал във водата край Ла Гуанча в северната част на острова, но той е починал при пристигането си в болницата. При друг инцидент мъж е открит във водата на плажа Ел Кабесо в южната част на острова. Трима други от групата са сериозно ранени и откарани в болница за лечение.
Властите на Канарските острови предупредиха населението за приливната вълна и силните ветрове, като призоваха хората да не се разхождат по крайбрежните пътеки и да избягват да се доближават до бурното море.
Приливна вълна отне живота на трима души на Канарските острови
