Принц Андрю е освободен от ареста
© BBC
ФОКУС припомня, че Андрю беше арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение за злоупотреба с държавна длъжност. "Днес арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с публична длъжност и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк", каза помощник-началникът на полицията Оливър Райт.
"С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение при изпълнение на публични задължения. Това, което следва сега, е пълният, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос да бъде разследван по подходящ начин и от подходящите власти", заяви крал Чарлз III.
Американският лидер Доналд Тръмп нарече разследването срещу Андрю "много тъжно".
