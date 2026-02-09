Sky News.
Изявлението бе направено в момента, в който принцът заминава на официално посещение в Саудитска Арабия, и е в противоречие с дългогодишната позиция на сваления принц Андрю – сега Маунтбатън – Уиндзор, който е обвинен в арогантност, на фона на все повечето доказателства за близкото му приятелство с педофила.
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на четири крака над жена
Изявленията идват десет дни след новите разкрития от досиетата на Епстийн, които потопиха в криза както правителството, така и кралското семейство.
Говорейки пред журналисти тази сутрин в Риад, представител на двореца Кенсингтън заявява: "Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко разтревожени от продължаващите разкрития. Мислите им остават фокусирани върху жертвите.“
Изявленията отразяват подкрепата, която кралят и кралицата са изразили към многобройните жертви на серийния педофил. Андрю никога не е изразявал съчувствие към жертвите и има информация, че той дори е отказвал да прави изявления пред пресата, които съдържат дори и най-обща форма на подкрепа.
Принц Уилям и Кейт Мидълтън за първи път коментираха скандала с Епстийн
©
Още по темата
/
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
Още от категорията
/
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на "силите" на Европа
05.02
Торнадо удари Корфу
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 ...
16:59 / 08.02.2026
Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу И...
08:46 / 08.02.2026
Ново нападение с нож в Лондон: Ранени са трима студенти
17:43 / 07.02.2026
Европа взе ТикТок на прицел
17:42 / 07.02.2026
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:25 / 06.02.2026
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в...
09:37 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.