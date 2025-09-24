ЗАРЕЖДАНЕ...
Проблем с GPS сигнала на военен самолет
Това съобщи министерството на отбраната, потвърждавайки информацията, разпространена от по-рано от Europa Press.
По данни на агенцията самолетът е получил сигнали от военен спътник по време на инцидента. Командир на борда обясни обаче, че подобни случаи са често срещани при полет над Калининград, както с граждански, така и с военни самолети.
В началото на този месец самолетът на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен също имаше смущения на GPS системата по време на визита в България.
