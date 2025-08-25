Двата конфликта – войната в Украйна и този в Близкия изток, са като буталата на мотора на една кола. Когато едното е нависоко, другото е по-ниско, и съответно след месец, след два – нещата се променят в обратна посока. Това коментира проф. Владимир Чуков, арабист.По думите му това е така, защото имат един основен играч – САЩ и президентът Доналд Тръмп."Самият пратеник Стив Уиткоф е както пратеник за Близкия изток, така се оказа и водещата личност по отношение на Украйна“, посочи пред bTV проф. Чуков.Относно докладите за глад в Газа той посочи, че Нетаняху твърди, че от 7 октомври 2023 г. Израел са вкарали в ивицата над 2 милиона тона храна. Което означава, че от тази дата до днес на всеки палестинец се пада по един тон."И тук е големият проблем – как се разпределя тази храна и къде отива. Това е една вакханалия. Имаше два реципиента, два разпределителя – ООН и американската хуманитарна фондация за Газа“, коментира проф. Владимир Чуков.Той обясни, че предложеното частично споразумение е предложение на Уиткоф опреди 4-5 месеца."Това е американското предложение. Затова Нетаняху не би желал да влезе в конфронтация с Вашингтон. В същото време самото правителство на Нетаняху е така изработено, композирано, че наблюдателите се питат дали той командва, или Смотрич (финансовият министър на страната) и Бен-Гвир (министърът на националната сигурност)“, коментира проф. Чуков."Ситуацията е много сложна. Газа е функция на това, което се поставя като проблеми на политическата платформа", отбеляза той."Някои считат, че след 7 октомври Израел навлиза в трети период на своето развитие - това е етапът на решимостта, при който много по-силни ще бъдат думите на заселниците, на Западния бряг, на деснорелигиозните", посочи арабистът.