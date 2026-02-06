Проф. Чуков: Съюзници са настоявали САЩ да се опита да даде някакъв шанс за преговори с Иран
"До вчера вечерта не е било ясно дали ще се състоят преговорите между САЩ и Иран в Оман, предвидени за петък", отбеляза той.
"На Вашингтон са се обадили 10 техни съюзници от региона и са били много настоятелни – Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства, Египет, Оман, Пакистан. Всички те са настоявали САЩ да се опита да даде някакъв шанс за преговори“, обясни проф. Чуков.
В дневния ред на преговорите между двете страни вече не е само ядрената програма на Иран. В преговорния процес влиза и програмата за балистични ракети и регионалната политика на Иран, т.е. отношенията с прокситата. "Миналата година иранците въобще не искаха да чуят за прекратяването на ядрената програма, не искаха да отстъпват, въпреки че имаше едно много конструктивно предложение – да се направи регионален консорциум, част от който да бъде Иран, чрез който те биха могли да използват обогатения уран. Тогава те не се съгласиха. Сега те са склонни да приемат това. Дори в един момент бяха склонни да изнасят този обогатен уран за Русия“, каза международният анализатор.
"Регионалните държави, особено Турция, която е изградила буферна зона на границата с Иран, както и Европа, не желаят война, защото тя ще предизвика поредната бежанска вълна", допълни проф. Чуков.
