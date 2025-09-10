ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Коларова за България и приоритетите на Фон дер Лайен – стабилността на правителството е приоритет, за реформите страната ще получи известен толеранс
© Фокус
"Има една дейност, върху която Европейската комисия има абсолютен монопол, и тук трябва да подчертая, че никой, нито Парламентът, нито Съветът, могат нещо да направят в тази насока, в законодателната инициатива. Така че, когато Урсула фон дер Лайен определя приоритети, те са преди всичко приоритетите на законодателната инициатива. А дали тази законодателна инициатива ще се превърне в практика, това е вече друг въпрос. Много често инициативите на Европейската комисия или биват блокирани изцяло, или биват отлагани до степен, която така ги прави в необозримото бъдеще", каза още политологът.
Речта на Урсула фон дер Лайен тя определи като важна, но изразяваща основно намерения, а не конкретни действия. Акцентът й е върху външнополитическата роля на ЕС – твърда подкрепа за Украйна и стремеж за засилване на отбранителните способности, но без реална готовност за пълноценно гарантиране на сигурността. По други теми, като Израел и Газа, липсва единна позиция заради разногласия между държавите. Това коментира Румяна Коларова.
Според политолога, във вътрешнополитически план Фон дер Лайен поставя акцент върху социални въпроси като заетост и достъпни жилища, с цел баланс между консерватори, социалисти и дори радикалната десница. В крайна сметка речта очертава намерения и търсене на компромис, но без гаранция за реално изпълнение, а европейският бюджет продължава да среща съпротива в Парламента.
"Сигурността на Европейския съюз и геополитическото влияние беше в много голяма степен гарантирано от САЩ. От тук нататък Тръмп направи много ясна заявка, че това вече няма да е привилегия на ЕС, това няма да е вече ангажимент на САЩ", каза Коларова и допълни, че според Урсула фон дер Лайен, договорените с Доналд Тръмп тарифни условия дават предимство на ЕС пред конкурентите му, което е знак, че Съюзът успява да запази привилегировано положение.
Относно България, Фон дер Лайен е изтъкнала, че стабилността на правителството е приоритет, докато за реформите страната ще получи известен толеранс. За България са особено важни две линии на европейската политика – отбраната и контролът върху миграцията, които са свързани и с финансиране. Освен това Фон дер Лайен заяви, че бъдещето на Западните Балкани е в ЕС, като отбеляза, че макар шансовете на някои държави да са ограничени, перспективите пред страни като Молдова се подобряват. Това обясни политологът Румяна Коларова.
Още от категорията
/
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
18:12
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, включително първия светец от новото хилядолетие
07.09
Любомир Кючуков: Посещението на фон дер Лайен показа, че усилията ни са насочени как да се подготвим за война, а не как да я предотвратим
01.09
Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
01.09
Милорад Додик: Босна и Херцеговина е безсмислена и дефектна държава. Тя не заслужава правото да съществува
31.08
Вярно ли е, че ЕС въвежда дигитална ваксинационна карта, която ще е свързана с банковите ни сметки?
26.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Al Jazeera: Израел атакува ръководството на Хамас в Доха в Катар
17:09 / 09.09.2025
Очаква се скок на цените в Турция
16:02 / 09.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.