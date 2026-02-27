Проф. Кръстева: Залогът на изборите в Унгария – да остане в общоевропейското пространство или да продължи по пътя, очертан от Тръмп и Орбан
"Изборите в Унгария имат огромен залог, не просто само смяна на правителството, а това е цивилизационен избор – каква държава иска да продължи да бъде Унгария, дали да принадлежи на едно демократично дефинирано общоевропейско пространство или по-ясно да продължи по пътя, очертан от Тръмп и Орбан,“ каза гостът.
По думите й антиукраинската и проруска реторика, които се чува да звучи в последните дни, е един от полюсите на модела на Орбан, който вече 16 години е на власт и се бори за 6 мандат. Според нея 3 полюса са еднакво значими в управленския триъгълник на Орбан, като първият е силната роля на държавата в икономиката, вторият полюс е контролът върху медии, контролът върху правосъдната система, контролът върху регулатори, контролът върху университети.
"И на трето място, това е евроскептичната реторика от една страна, и националистическа от друга, с много ясно изразени тоналности, критика срещу Украйна и много по-мека реторика, или направо защита на Москва. Така че в този триъгълник и в тези послания се движи цялата му реторика,“ обясни тя.
Друг изключително съществен елемент е трансатлантическият елемент заради изключително активната намеса лично на президента Тръмп и на неговата администрация в изборите в Унгария, посочи още проф. Кръстева. Според нея тръмпизмът е и външна активна намеса и част от вътрешнополитическата борба, като в реториката на Орбан, американският президент се представя като доказателство за основна негова теза, че нелибералният модел започва да доминира над либералния, че САЩ е една суверенна държава, справила се успешно с либералния глобализъм. "Толкова ярка категорична външна подкрепа, толкова ярки видими категорични сходства на MAGA дискурса на САЩ от една страна, и на "Фидес“ дискурса в Унгария и посланията от друга страна, имат мобилизиращ ефект върху противоположните избирателни групи или ядра. Те мобилизират поддръжниците на Орбан и на Тръмп, но те също така много мобилизират анти-Орбън и анти-Тръмп гражданите и избирателите в Унгария.“
Новият лидер на опозицията Петер Мадяр, бидейки преди това самия той от най-тесния кръг на Орбан в кабинета, само за 2 години успява да консолидира опозиционните сили в Унгария с призива му за обединение под шапката на новата му партия ТИСА "Уважение и свобода“, което може да наистина да наклони везните в полза на опозицията.
