Какно знаете, моята е лесна. Теорията на Салфетката на Витанов казва, че Украйна ще загуби войната и ще загуби територии. Е, гледайте сега. Следват конвулсии под фолмата на големи приказки. Резултатът - Украйна ще загуби територии, както прогнозира теорията на Салфетката. Това пише във Фейсбук математикът от БАН проф. Николай Витанов и продължава:"Интересно ми е:1. Как това ще бъде представено като Велика Перемога в Украйна2. Как ще скимтят бауджърите от съседните маси, на които вчера пак бяха им набити канчетата във Вашингтон.3. Кака нашите Вели-и-и-и-и-и-и-ки анал(р)ит(н)ици и анал(л)изатори ще вземат завоя с 200, 300, че някои от тях и с 400 и с 500. Бягайте по телемициите, да обявявате Перемогата! Витанов гледа и се смее".