Проф. Тагарев: Не се очаква сблъсък между САЩ и Европа
©
"Не очаквам да има сблъсък между САЩ и Европа, но самият факт, че американската администрация подходи по този начин, вече е притеснителен за нас“, подчерта той. По думите на Тагарев няколко лидери на най-големите европейски държави са приели обща декларация, в която ясно се заявява необходимостта от спазване на правилата на международния ред и Хартата на ООН. "Ако Съединените щати желаят да засилят военното си присъствие, това е възможно. Европейските държави също засилват своето военно присъствие, но не за да неутрализират американското, а за да допринесат за сигурността в арктическия регион“, обясни Тагарев.
Защо Тръмп иска да завземе Гренландия
Той подчерта, че Гренландия става все по-значима зона заради климатичните промени и топенето на ледовете. Бившият военен министър коментира и дискусиите за т.нар. "европейско НАТО“, като уточни, че терминът е условен, тъй като Канада не е европейска държава, а Турция, макар да се счита за европейска, не е член на Европейския съюз.
В края на разговора експертът по сигурността коментира и твърденията на "Възраждане", че премиерът в оставка Росен Желязков е обещал на Коалицията на желаещите при последната среща в Париж да участваме с военни кораби в Черно море. "Всички тези гаранции за сигурност важат за случая, когато има постигнато мирно споразумение. То ще предвижда или няма да предвижда съответно разполагане на войски, които да гарантират изпълнението му. Когато започнаха тези разговори, прогнозирах, че България няма да се включи с войски на територията на Украйна, но ще се включи с военноморски способности, с гарантиране на сигурността на Черно море, морския трафик, защита от дронове, разчистване на морски мини. И това става. Проблемът е, че правителството в оставка няма добра комуникация и "Възраждане" всява страх“, смята Тагарев.
Реклама
Още от категорията
/
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран Монтана внесоха наказателна жалба в швейцарския съд
08.01
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
08.01
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:34 / 08.01.2026
Макрон: Франция ще гласува против търговското споразумение между ...
22:08 / 08.01.2026
Край бреговете на Турция: Дрон атакува петролен танкер, плаващ къ...
17:20 / 08.01.2026
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран Монтана вн...
15:23 / 08.01.2026
"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни в...
13:48 / 08.01.2026
Гръцките фермери дадоха старт на 48-часовата блокада на граничнит...
14:36 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.