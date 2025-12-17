CNN.
47-годишният физик и учен в областта на термоядрената енергия Нуно Ф.Г. Лурейро е застрелян на 15 декември - понеделник - вечерта. Той е починал във вторник в местна болница, съобщиха от прокуратурата на окръг Норфолк.
Досега няма задържан заподозрян за убийството. Разследването продължава.
Професор от MIT е убит в дома си, полицията издирва извършителя
©
Още по темата
/
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
Още от категорията
/
Семейството на нападателят, убит при стрелбата на плажа Бонди в Австралия, не е знаело за неговия екстремизъм
16.12
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
16.12
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Българин загина на бойното поле в Украйна
20:00 / 16.12.2025
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е осно...
17:58 / 16.12.2025
Най-малко 13 души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при преобр...
16:00 / 16.12.2025
Politico: Лидерите на България и още седем страни от ЕС искат сре...
12:07 / 16.12.2025
Евакуация на летището в Сараево
11:24 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.